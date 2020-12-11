MasterChef Türkiye finali ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Televizyonda yayınlanmayabilir

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef’te finale çok kısa bir süre kala birbirinden farklı iddialar konuşulmaya başlandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüriliğini yaptığı MasterChef finalinin ocak ayında yapılması planlanıyor. Son 6 ismin mücadele ettiği yarışma ile ilgili dün bomba bir iddia öne sürüldü. Buna göre MasterChef’in finali televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.



FİNAL EXXEN’DE YAYINLANABİLİR

Acun Ilıcalı, ocak ayında kullanıcılara sunulacak Exxen projesi için kararlı. Toplamda 900 milyon TL parayı projeye ayıran Ilıcalı birçok oyuncu ve yapımcıyla el sıkıştı. Tv8’in sevilen yarışması MasterChef ile ilgili öne sürülen iddiaya göre yarışmanın finali Exxen platformunda yayınlanacak. Ücretli bir platform olan olan Exxen'in ilk haftasında tüm yayınlar ücretsiz olacak ve söylenene göre Masterchef finali de oradan canlı olarak yayınlanacak.

Konuyla ilgili Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama yapılmadı.