MasterChef Türkiye eleme adayı kim olacak? MasterChef 17 Aralık ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yeni bir eleme adayı daha seçilecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılacak ödül oyunun ardından günün eleme adayı belli olacak. Geçen hafta bilidiği üzere hayallerine veda eden isim Sefa olmuştu. Peki MasterChef Türkiye eleme adayı kim olacak? 17 Aralık ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında haftanın hemen hemen her günü severek izlediğimiz yemek programlarından birisi olan MasterChef Türkiye'de final sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz sezonun yarışmacılarından MasterChef Mustafa, bu akşam MasterChef Türkiye 2020'ye konuk olarak katılıyor.

PERŞEMBE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam 5 yarışmacı,geçen sene ki en iyi birkaç yarışmacıylar birlikte yemek yaptılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE 15 ARALIK SALI PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam para ödüllü oyun oynanacak.

Oynanan para ödül oyunu sonucunda gecenin birincisi SERHAT oldu.

İkinci eleme adayı ise BARBAROS oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 14 ARALIK PAZARTESİ ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu oynanacak.

Bu akşam ki ödük oyununu yarışamcılar,aile üyeleri ile birlikte yapacaklar.

Oynanan ödül oyunu sonucunda kazanan yarışmacı SERHAT oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de eleme oynanacak oynanacak.

Oynanan eleme oyunu sonucunda gecenin en iyi tabağını yapan yarışmacı BARBAROS oldu.

Eleme potasına giren ilk yarışmacı ERAY oldu.