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  3. MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Turkiye eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Turkiye eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı" MasterChef Turkiye eleme adayları kim oldu"

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yine kıyasıya mücadelenin sergilendiği bir bölüm ile izleyici karşısına çıktı. 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık ödülünü almak üzere performanslarını sergilediler. Peki, MasterChef Turkiye eleme adayları kim oldu? İşte cevabı…

23 Eylül Pazartesi MasterChef Turkiye eleme adayları kim oldu? Tv8 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden yetenekli aşçıların yarıştığı MasterChef Türkiye yarışma programı yoğun ilgi görüyor. 18. bölümde yarışmacılar Ampüte Milli Takımı adına yemek hazırladılar. Gerilim ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı programın sonucu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte 23 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım…

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümde Ampute Milli Takımı için performanslarını sergileyen yarışmacılardan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Rıfat kazandı.

MASTERCHEF TURKİYE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybettiği için eleme adayları da mavi takımdan oldu. MasterChef Türkiye haftanın eleme adayı Güzide oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Rıfat eleme adayı olarak Gözde’yi gösterdi. Daha sonra mavi takım içinde oylama yapıldı ve 2. eleme adayı Batuhan gösterildi. 

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