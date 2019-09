MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Orhan Eren bayıldı!

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yarışmanın 16 Eylül Pazartesi yayınlanan 14. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları yapıldı. Mavi takım ve kırmızı takımın Alaçatı’daki kıyasıya mücadelesi ekran başında yarışmayı izleyen izleyicileri de heyecanlandırdı. Orhan Eren’in bayılması yarışmacılara ve jüri üyelerine kısa süreli panik yaşattı. İşte Master Chef 14. son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye 14. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Sonuç açıklanır açıklanmaz Orhan Eren bayıldı ve stüdyoda kısa süreli bir panik yaşandı. İşte o anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandığı için mavi takımdan 2 isim elenecek. Bu isimlerden birisi Suna diğeri ise Mustafa olarak görülüyor.

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restoran işletiyor. Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri, "Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim." olmuştu.