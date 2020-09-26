MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın son eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adaylarını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele ettiği oyunda zaman zaman tansiyon yükseldi ve yarışmacılar arasında tartışmalar yaşandı. Anlamlı bir proje için yemek pişiren yarışmacılar ekran başındakilerin beğenisini kazandı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 26 Eylül MasterChef eleme potasına kimler gitti?
MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının başarılı yapımı MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünün çekimleri Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde gerçekleştirildi. Yarışmacılar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yemekleri hazırlamak için ter döktü. Peki, 26 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Yarışmanın 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü İstanbul Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde çekildi. Yarışmacılar ihtiyaç sahiplerine gönderilecek yemekler hazırladılar. Daha sonra ağırlanan konuklara yemekler ikram edildi ve tadım yapıldı. Oylama sonucu henüz belli olmadı.
26 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef’te bu akşamın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçilecek.