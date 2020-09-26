MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın son eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının başarılı yapımı MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünün çekimleri Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde gerçekleştirildi. Yarışmacılar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yemekleri hazırlamak için ter döktü. Peki, 26 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Yarışmanın 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü İstanbul Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde çekildi. Yarışmacılar ihtiyaç sahiplerine gönderilecek yemekler hazırladılar. Daha sonra ağırlanan konuklara yemekler ikram edildi ve tadım yapıldı. Oylama sonucu henüz belli olmadı.

26 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te bu akşamın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçilecek.