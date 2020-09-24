MasterChef Tanya nereli, kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı hayatı
MasterChef final kadrosunda Tanya Kilitkayalı da bulunuyor. MasterChef Tanya final turu için yapılan elemelerde başarısını gösterdi ve jüri üyeleri tarafından ana kadroya seçilmeye hak kazandı. Tanya çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor. Tanya Kilitkayalı aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada ana kadroya girmeyi başaran Tanya Kilitkayalı ise yaptığı yemeklerle başarılı bir izlenim bırakıyor. Özellikle konuşma tarzı ve aksanı ile dikkat çeken Tanya Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu.
MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI HAYATI
MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.