MasterChef Tanya nereli, kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı hayatı

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada ana kadroya girmeyi başaran Tanya Kilitkayalı ise yaptığı yemeklerle başarılı bir izlenim bırakıyor. Özellikle konuşma tarzı ve aksanı ile dikkat çeken Tanya Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu.

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI HAYATI

MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.