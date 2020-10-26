MasterChef 2020'de heyecan devam ederken, yarışmacılar da ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. MasterChef Tanya kimdir, evli mi? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden MasterChef'e katılan Tanya, 26 yaşında.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.