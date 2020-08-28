MasterChef Tanya aslen nereli? MasterChef 2020 Tanya Kilityalı kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada ana kadroya girmeyi başaran Tanya Kilityalı ise yaptığı yemeklerle başarılı bir izlenim bırakıyor. Özellikle konuşma tarzı ve aksanı ile dikkat çeken yarışmacı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya Kilityalı ile ilgili merak edilenler...



TANYA KİLİTKAYALI ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.