MasterChef son eleme adayları kimler oldu? 3 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Çekişmenin ve rekabetin her bölüm giderek arttığı yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü oynanan MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrası gözler haftanın son eleme adaylarına çevrildi. Bölümün çekimleri İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirildi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’in 3 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta bir bölüm yapılan dış çekim bu hafta İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirildi. Menüde Şakşuka, Yaprak Sarma, Kısır, Patates Salatası, Mücver, Karışık Izgara ve Brownie vardı. Yarışmacılar kendilerinden istenen menüyü yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

3 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yarışmanın eleme adayları bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları arasından iki isim eleme potasına gidecek.