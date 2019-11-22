Masterchef son bölümde şaşırtan eleme! Favori isim elendi, izleyiciler şaştı kaldı

MasterChef’te her hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kişi yarışmaya veda ediyor. Dün akşam yaşanan eleme izleyicileri adeta şaşkına uğrattı. Salı ve Çarşamba günleri oynanan eleme oyunlarının ardından potada Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan bulunuyordu. Bu isimler arasından bir yarışmacı kritik bir hata yaparak yarışmaya veda etti. İşte elenen o favori isim ve detaylar…

MASTERCHEF’TE ŞAŞIRTAN ELEME

Masterchef yarışma programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Yasin ve Kıvanç, çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kırmızı takımda yer alan Batuhan ve Suna eleme potasında bulunuyorlardı. Dün akşam yapılan son yarışmanın birincisi Yasin oldu. Şefler ardından ikinci olan ismin Kıvanç olduğunu duyurdular.

Son ikiye kalan isimler arasından Suna yarışmaya veda etti.

Mehmet Şef Suna’yla ilgili: “Azmiyle, duruşuyla, burada yaptığı bütün işlerde profesyonelce, sonunda kadar mücadele eden bir kadınsın. Ben sana gönülden teşekkür etmek istiyorum. Buraya renk kattın. Ve buradan çok güzel bir şekilde gidiyorsun. Allah yolunu açık etsin” sözlerini söyledi.