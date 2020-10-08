MasterChef Somer Şef nereli, kaç yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu hayatı...

MasterChef 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, ilk sezondan itibaren MasterChef yarışmasının jüri üyeliğini yapıyor. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ve yarışmacılar tarafından sevilen Somer Sivrioğlu Aslı Sencer Sivrioğlu ile evlidir. Aşçılık kariyerinin yanı sıra aynı zamanda yazarlık da yapmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU HAYATI

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şefin eşi ise iş yerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesinden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.

SOMER ŞEF'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2013 Yerel İşletme Ödülü

İç Batı’nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü