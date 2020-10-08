MasterChef Somer Şef kimdir?

MasterChef 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.



SOMER SİVRİOĞLU ASLEN NERELİDİR, KİMDİR?



1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.