MsaterChef'te son 5 yarışmacı final yolunda emin adımlarla ilerlerken bu bölümde yarışmacıları hayatları boyunca unutamayacakları sürprizler bekliyor. Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı artıyor. MasterChef’e konuk olacak isimlerde biri de yarışmanın iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı’nın nişanlısı oldu. Peki, MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF SERHAT'IN NİŞANLISI BURCU BAKIR KİMDİR?

MasterChef’in ilk bölümlerinde yarışmaya katılma nedenini açıklayan Serhat Doğramacı, yarışmaya katılmasında nişanlısının büyük payı olduğunu dile getirmişti. Burcu Bakır “Serhat’ın meşhur nişanlısı” diyerek kendisini tanıttı.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef’in iddialı isimleri arasında yer alan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat’ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir.

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.