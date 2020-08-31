MasterChef Serhat elendi mi, burnunda neden bandaj var? MasterChef Serhat'ın burnuna ne oldu?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğurmacı burnundaki bant nedeniyle izleyicileri meraklandırdı. MasterChef’in 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde burnunda bantla yarışmaya devam eden Serhat zorlu dakikalar yaşadı ve çekilmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef Serhat burnuna ne oldu, hastalığı nedir?



MASTERCHEF SERHAT’IN BURNUNA NE OLDU?

Yarışmanın sunucularından Mehmet Şef Serhat’a burnuna ne olduğunu sordu. Serhat ise cevap olarak geçmişten gelen bir problem olduğunu yeni bir olay olmadığını söyledi. İşte Serhat'ın cevabı:

Benim burnumda eskiden kalan bir kılcal damar çatlağı var, ara sıra bu şekilde kanayabiliyor, herhangi bir sorunum yok yalnızca burnumdan nefes alamayacağım"

MASTERCHEF SERHAT ELENDİ Mİ

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı burnunda bantla yarıştığı kaptanlık oyunundan çekilmek zorunda kaldı. Serhat tedavisine devam edeceğini söyledi.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef’e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef’in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah’ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.