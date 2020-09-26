MasterChef Serhat'ın acı günü

MasterChef yarışmasının bu sezonuna şeflerin ve yarışmacıların yakınlarını kaybetmesi damga vurdu. Yarışma başladıktan hemen sonra Şef Danilo Zanna'nın babası koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Zanna'nın acısı henüz çok tazeyken bu kez de Şef Mehmet Yalçınkaya babasını kaybetti.

Herkes iki şefin acısını konuştuğu sırada bu kez de Şef Somer Sivrioğlu üvey babasını kaybetti. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu kaybın ardından bu kez de yarışmacılar arasında favori olarak gösterilen Serhat Doğramacı'nın nişanlısının babası hayatını kaybetti.

SOMER ŞEF BAŞSAĞLIĞI DİLEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Masterchef 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi tavırları, yarışmadaki iddiası ile Serhat Doğramacı oldu. Dün yayınlanan yeni bölümde şefler Serhat'a baş sağlığı dileğinde bulundu. Bunun üzerine birçok vatandaş Serhat'a ne oldu, Masterchef Serhat'ın kimi öldü araştırması yaptı. Daha sonra Somer Şef, 'nişanlının başı sağolsun' deyince işin aslı ortaya çıktı.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı.

Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı. Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.