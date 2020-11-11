MasterChef Selin yemeğini sabote ederek elenmişti... Sebebini ilk kez anlattı!

MasterChef'in ana kadrosuna yedeklerden giren Selin Öztürk Aydın, Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e samimi açıklamalarda bulundu. Yemeğini bilerek kötü yaptığını belirten ve bir haftada MasterChef'ten elenen Aydın, bunun sebebini açıkladı. Peki Selin Öztürk Aydın, bu kısa sürede fenomen yarışmada neler yaşadı?

-MasterChef deyince akla ilk gelen isimler elbette kıymetli jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna... İlk olarak şunu merak ediyorum, en sinirli Mehmet şef görünüyor ama sizin anlaşmakta en zorlandığınız isim hangisiydi?

Orası bir yemek programı. Şefler bize ellerinden geldikçe bize en güzel şeyleri öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbiriyle özel şahsi bir problemim olmadı. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ve hepsinin ayrı ayrı bilgileri çok fazla. Programa katılmamın amacı da onlardan bir şeyler öğrenebilmekti. Hiçbir problem yaşamadık, orada bize doğruları öğretmeye çalışıyorlar. Mutfak böyle bir şey.

-Peki kendinize en yakın hissettiğiniz şef hangisiydi?

Kesinlikle Somer şef. Üçünü de ayrı ayrı seviyorum ama Somer şefi kendime inanılmaz yakın görüyorum. Mutfak tarzı, naifliği, daha babacan ve daha yakın olmasından dolayı kendime yakın hissediyorum. Pandemi biter bitmez Somer şefin restoranına gitmeyi de düşünüyoruz (gülüyor).

-Normal yaşantınızda şefleri çok sevdiğinizi anladım. Peki yarışırken çok sinirlendiğiniz bir an oldu mu?

Unutuyorsunuz ki zaten, o an yemeğe odaklanıyorsunuz. Çok pür dikkat şeflerin söylediklerini dinliyorsunuz ama o an orada kalıyor. Biz dışarı çıktıktan sonra 'o oldu bu oldu' demiyoruz. Herkes 'ben kazanacağım' hırsında olduğu için söylenen şeylere pek takılmıyoruz.

-Hazır değinmişken atlamayalım, yarışmacılar arasındaki rekabet ne durumda? Bazı zamanlarda programda 'kulis kumpas yaptılar' şeklinde ithamlar oluyordu. Siz böyle şeylere şahit oldunuz mu?

Ben zaten yedeklerden sonradan katıldım. Tabii ki ilk grupta vardı anlaştığım arkadaşlarım ama yedeklerden gittiğim için diğerlerinin hiçbirini tanımıyordum. İletişimimin çok güçlü olduğunu düşünüyorum, girdiğim bir ortamda çok hızlı uyum sağlayacağımı biliyorum. Ama onlar benden çok fazla yol katetmişlerdi. Ben gitmeden önce 4-5 hafta yarışmışlardı. O yüzden kişisel olarak hiç biriyle problem yaşamadım.

-Bu sene MasterChef'e gelen yeniliklerden biri de aynı evde yaşamanız olmuştu. Bu süreç nasıldı, yemekleri kim yapıyordu? "Ben yapayım" diye bir rekabet mi vardı, yoksa "Sen yap" şeklinde bir üşengeçlik mi?

Hiç öyle bir durum olmuyor. Bir yemek yapılacağı zaman karnınız aç yemek zorundasınız çünkü, mutfağa girip herkes bir işin ucundan tutuyordu.

-MasterChef'e sonradan yedeklerden dahil oldunuz, bu süreç nasıl gerçekleşti? Neden siz?

Bu ifşalardan dolayı yarışmaya katılacağımdan iki gün önce haberim oldu. Testlerim yapıldı ve ben öyle eve girdim. Çünkü önlem alıyorlar ve kimsenin de haberi olmaması gerekiyordu. Ben ilk elenmemden sonra hiç pes etmedim. Hemen bir eğitime başladım sosyal medyada da paylaştım. Bunlar takip ediliyor zaten, o yüzden dikkat çektiğini ve bu şekilde tekrar alındığımı düşünüyorum.

-MasterChef'ten erken elendiğinizi düşünüyor musunuz?

Daha devam ederdim, pes etmemeliydim. Ama ailem baskın geldi. Pandemiden dolayı oğlumla kavuşamadık. Eve kimseyi almadılar, biz de çıkamıyoruz. O yüzden ben o gün kendimi bile bile elemek zorunda kaldım, ahtapotumu bilerek pişirmedim. Düdüklümün tenceresini açtım orada da söyledim zaten.

-Bunu daha önce birkaç yarışmacıdan daha duyduk. Geçen aylarda Duygu da öğrencilerini seçtiği için yemeğini bilerek sabote etmişti. Siz neden elenmek istediniz?

Ben o gün oraya yarışmayı kafamda bitirerek girmiştim, yapımdan herhangi birinin haberi yoktu. Ben içeri girmeden önce oğlumla konuştum. O gün oğlumda farklı bir şey hissettim. Eşim ve ailem ikna etmeye çalışsa da bir anne olarak anladım. Telefonu attı, beni görmek istemiyor, yüzünü çevirdi. Çocuk resmen telefonda bana bakmıyor, ki Toprak benim sesimi duyduğu zaman delirir. O gün çok farklı bir şey yaşadım ben. Çekime girmeden de bir 15 dakika önce filan yaşandı bunlar. Eşimi aradım, ben eleneceğim dedim. O anda karar verdim yani.

-Ancak şefler bu davranışı uygun bulmuyor, Yerinize gelebilecek kişilerin hakkına girdiğinizi düşünüyor... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Hiç haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. O döneme gelene kadar üçlü elemelerden geçiyorsunuz, tekli elemelerden geçiyorsunuz... Yani benden daha iyi birisi varsa zaten benimle birlikte yarışan biridir. Demek ki benim nasibim oraya kadarmış.

Ayrıca en başından böyle konuşulmadı. Biz ilk görüştüğümüzde evde kalma durumu yoktu. Pandemi ağırlaşınca ev olayı çıktı ben de ailemle görüşemedim. Böyle olacağını ne yapım ekibi ne de biz bilmiyorduk...

-Yarışmada favoriniz var mı peki?

Şuan hiçbir isim söyleyemiyorum, favorim yok. Eskisi kadar da izleyemiyorum zaten. Umarım güzel yerlere gelirler. Kimin olacağını kestiremiyorum. Çünkü biraz da şans işi. O günkü motivasyonuna da bağlı. Belki mutfakta çok iyisindir ama orada hata yapabiliyorsun. O yüzden biraz nasip işi diye düşünüyorum.

-Peki MasterChef'te güzel dostluklar kurduğunuz birileri oldu mu, görüştüğünüz isimler var mı?

Yarışmadan çıkanlardan bir Didem'le ve Sedat'la görüşüyorum. Didem'le güzel bir bağ kurduk aramızda. Sedat da aynı şekilde çok iyi kalpli bir arkadaşım. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun.

-Acun Ilıcalı'yla bir kez çalışan isimleri genellikle başka bir projede daha görüyoruz. Bundan yola çıkarak, Survivor'dan teklif gelse kabul eder misiniz?

Survivor'dan teklif gelse kabul etmem. Survivor bana göre değil. Orası da yine ailemden ayıracak. Aslında ben eski sporcuyum, yıllarca spor yaptım. Ancak sonra bir akciğer ameliyatı geçirdim. O yüzden ağır sporlara ve ağır açlığa dayanabilecek bir metabolizmaya maalesef sahip değilim. Ama farklı projelerde yer almak isterim.