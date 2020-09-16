16 Eylül 2020 Çarşamba 16:03 | Son Güncelleme:
MasterChef Selin Öztürk Aydın'ın oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı!
MasterChef 2020 kadrosuna dahil olan Selin Öztürk Aydın'ın oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk gününde kaptan seçildi. Mavi takım kaptanlığını kazanan Furkan Yalçın, kırmızı takım kaptanı olarak Selin Öztürk Yalçın'ı seçti. Bunun üzerine MasterChef Selin hakkında araştırmalar hız kazandı.
MasterChef 2020'ye yedeklerden dahil olan isimlerden Selin Aydın'ın oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı. Mavi takım kaptanlığını kazanan Furkan Yalçın, kırmızı takım kaptanı olarak Selin Öztürk Yalçın'ı seçti. Bunun üzerine MasterChef Selin Aydın'a dair araştırmalar yapılmaya başlandı.
MASTERCHEF SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?
Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı Masterchef'e geri döndü.