MasterChef Selin Öztürk Aydın'ın oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı!

MasterChef 2020'ye yedeklerden dahil olan isimlerden Selin Aydın'ın oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı. Mavi takım kaptanlığını kazanan Furkan Yalçın, kırmızı takım kaptanı olarak Selin Öztürk Yalçın'ı seçti. Bunun üzerine MasterChef Selin Aydın'a dair araştırmalar yapılmaya başlandı.

MASTERCHEF SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı Masterchef'e geri döndü.

İŞTE MASTERCHEF SELİN'İN EŞİ VE OĞLU..