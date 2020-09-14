MasterChef Selin kimdir? MasterChef yarışmacısı Selin Aydın kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmacısı Selin Aydın, yedekten ana kadroya giren isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Arem olmuştu. Arem'in yerine giren isim Selin oldu. Yarışmaya İzmir'den kaıtlan Selin, bambaşka biri olarak geldiğini belirterek iddialı olduğunun altını çizdi.

MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

29 yaşında olan Selin Aydın, MasterChef 2020'ye İzmir'den katılıyor. Selin Aydın, özel sektörde çalışıyor. Evli ve bir çocuğu olan Selin Aydın'ın Toprak isimli bir oğlu var. Doğma büyüme İzmirli olduğunu ama anne babasının Bulgaristan göçmeni olduğunu belirtti.

Selin Aydın, MasterChef'teki hayalini mutfağa olan tutkusunu bir meslek haline getirmek olduğunu açıklamıştı

14 Eylül'de yedekten ana kadroya girmeyi başaran Selin "İlk tanıdıkları Selin değilim. Bunu söylemek istiyorum sadece. Kolay lokma olarak değilim artık" diyor.