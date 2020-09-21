MasterChef Sefa kimdir? MasterChef 2020 Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken yarışmada mücadele eden isimlerin hayatı yakından takip ediliyor. Sefa Okyay Kılıç Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunudur. MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç hakkında merak edilenler haberimizde...



MASTERCHEF SEFA NERELİ VE KAÇYAŞINDA?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç 24 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu olan MasterChef Sefa Londra’dan Türkiye’ye geldi. Londra’da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef’i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra’dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı “Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim.”