MasterChef Sefa eline ne oldu, sağlık durumu nasıl? MasterChef Sefa parmağını kesti!

MasterChef Türkiye’nin başarılı yarışmacılarından Sefa Okyay Kılıç son bölümde talihsiz bir kazaya uğradı. Sefa yemek pişirirken kullandığı blender tarafından elini ve parmaklarını kesti. İzleyicilerin ve stüdyodakilerin yüreklerini ağza getiren olay sosyal medyada da yankı uyandırdı. Peki, MasterChef Sefa’nın eline ve parmaklarına ne oldu, son durumu nasıl?



MASTERCHEF SEFA PARMAKLARINI KESTİ!

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında yaşadığı kaza ile yürekleri ağza getirdi. Yarışmacı kendisinden istenilen menüyü yaparken blender kullanmak zorunda kaldı. Sefa’nın blender kullanırken başına gelen kaza ise stüdyodakileri ve ekran başındakileri korkuttu. Parmağını blenderın bıçaklarının içine sokan Sefa bir anda blenderı çalıştırdı ve talihsiz kaza yaşandı. Danilo Şef'in stüdyodaki sağlık çalışanına seslenmesi sonucu hemen müdahale edildi. Sefa'nın parmağına gerekli müdahale yapıldıktan sonra yarışmacı yemeğini yapmaya eli sargılı bir şekilde devam etti. Şu an herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor.