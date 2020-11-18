MasterChef para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef para ödülü sahibini buldu! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin severek takip ettiği MasterChef Türkiye takım ve ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Haftada bir kez oynanan ve sonunda 25 bin TL ödülün yer aldığı oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun menüsünde birçok köfte çeşidinden oluşan bir menü vardı. Peki, 25 bin TL değerindeki MasterChef ödül oyununun kazananı kim oldu?



17 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 17 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyununda kırmızı ve mavi takım mücadele etti. Ödül oyununda şeflerin yarışmacılardan istedikleri menüde: Kasap köfte ve piyaz, Kaşarlı köfte ve piyaz, Akçaabat köfte ve ayran, Spesiyal köfte vardı. Stüdyonun dumanlar içerisine kaldığı oyunda yarışmacıların kıyasıya mücadelesi damga vurdu. Verilen 50 dakikalık sürenin ardından şefler tadım yaptı. Takım oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF PARA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları bireysel olarak mücadele ettikleri ödül oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılara Pomelo, Çarkıfelek meyvesi, Yıldız meyvesi, Mango, Ejder meyvesi verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir tatlı yapmalarını istedi. Yarışmacılar tropikal meyvelerden bir tatlı yaparak şefleri etkilemeye çalıştı. Finale Barbaros, Sefa ve Ebru kaldı. Barbaros’un üçüncü, Sefa’nın da ikinci olduğu oyunun galibi Ebru oldu. Ebru 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.