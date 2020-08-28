MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu erkekler mi, kadınlar mı kazandı?

Birbirinden hünerli yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 28 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kadın yarışmacılar ile erkek yarışmacılar arasında ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan 7 adet tatlı yapmasını istedi. Her yarışmacının 1 tatlı yaptığı bölümde renkli dakikalar yaşandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kadınlar mı kazandı, erkekler mi?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 28 Ağustos Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan yarışmada kadın ve erkek yarışmacılar ödül oyunu ile karşı karşıya geldi. 7’şerli takımlardan oluşan yarışmada şefler yarışmacılardan 7 adet tatlı yapmasını istedi. Menüde yer alan tatlılar Kazandibi, Aşure, Su Muhallebisi, Krem Karamel, Kadayıflı Muhallebi, Keşkül ve Zerde oldu. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.