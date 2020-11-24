MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef para ödülünü kim kazandı?

Tv8’in sevilen yarışması MasterChef ödül oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde oynanan ödül oyununda yarışmacılar kozlarını paylaştı. İlk turda yarışmacılar takım olarak mücadele ederken ikinci turda bireysel performans gösterildi. Peki, MasterChef para ödülünü kim kazandı?



MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 24 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan birbirinden lezzetli makarnalar istedi. Yarışmacıların yaptığı makarnalar Deniz Mahsullü Ravioli ve Porçini Pappardelle oldu. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Takım oyununu kazanan taraf bireysel mücadele gösterecek ve aralarından en başarılı olan kişi ödül oyununu kazanacak.