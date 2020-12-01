MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Haftada bir kez oynanan ödül oyunlarında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde yayınlanan yarışmanın 1 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde ilk olarak takımlar mücadele etti. Peki, 1 Aralık MasterChef’te ödülü kim aldı?



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 1 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında ödül oyunu oynanıyor. Oyunun kazananı belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Para ödülünü kazanan isim henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takımın yarışmacıları bireysel olarak mücadele edecekler ve aralarından bir isim ödülün sahibi olacak.