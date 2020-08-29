MasterChef nerede çekildi? Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı nerede?

MasterChef dış çekimleri izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. MasterChef'in ikinci dış çekimi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar Afyon'un 5 adet özel yemeğini yapacaklar. Misafirlerin verdiği oylarla hangi takımın kazandığı belli olacak.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef'in 30 Ağustos Özel Programı Afyonkarahisar Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda çekildi.

KOCATEPE BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI NEREDE?

İç Batı Anadolu'da Afyon, Kütahya, Uşak illeri sınırları içindedir. 1981 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 348.340 dekar olup, 17.120 dekarı Uşak ilinde, 151.720 dekarı Kütahya ilinde, 179.500 dekarı Afyon ili sınırları içerisinde kalmaktadır.

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI HAKKINDA

Milli Park alanı; şehitlik ve anıtlarıyla tarihi savaş alanlarının korunması, mevcut ve gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi ve tanıtılması amacı ile oluşturulmuştur. Bu sabeple tarihi mekanların gezilmesi ile birlikte Milli Park; doğal güzelliklerin de olduğu alanları içinde barındırdığından, insanların aileleriyle birlikte daha güzel vakit geçirmeleri sağlayacak piknik alanları da oluşturulmuştur.

Ahmetpaşa Günübirlik Kullanım Alanı ve Erkmen Günübirlik Kullanım Alanında Çocuk oyun alanları, Kamelya, piknik masası ve kontrollü ateş yakma üniteleri, Kır kahvesi, WC, Çeşmeler, mescit, Halı saha, Otopark, Araç ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.

Milli Park alanına ait poster, broşür, kitapçık gibi yayınları alabileceğiniz ziyaretçi merkezleri ise İstiklal Tanıtım Merkezi, Zafer Müzesi, Dumlupınar Müzesi, Şuhut Büyük Taarruz Karargahı, Kocatepe Tanıtım Birimi ve Dumlupınar Atatürk Evi’dır.

Her sene 25 - 30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamaları çerçevesinde; 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece tüm ülkeden gelen ziyaretçilerle Mustafa Kemal Paşa ile diğer Komutanlar ve Türk birliklerinin Şuhut'tan Kocatepe'ye ilerledikleri güzergahta Zafer Yürüyüşü etkinliği düzenlenmektedir.