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28 Ekim 2020 Çarşamba 16:55 | Son Güncelleme:

MasterChef nerede çekildi? 29 Ekim MasterChef Çanakkale'de nerede çekildi?

MasterChef nerede çekildi" 29 Ekim MasterChef Çanakkale'de nerede çekildi"

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Dış çekimlerine devam eden MasterChef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu hafta Çanakkale'de çekim yaptı...

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu yarışma devam ediyor. İlk 12 yarışmacının kaldığı programda takımlar dokunulmazlığı alabilmek için mücadele edecek. MasterChef'te dokunulmazlık oyunlarının biri dışarıda oynanıyor. MasterChef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu hafta Çanakkale'de çekim yaptı. Peki, 29 Ekim MasterChef Çanakkale'de nerede çekildi?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

29 Ekim MasterChef çekimleri Çanakkale'de gerçekleşti. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı topraklarda yapılan çekimlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da katıldı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giden ismi Kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Haftanın ikinci eleme potasına giden ismi ise Serhat Doğramacı oldu.

MASTERCHEF İLK 12 İSİMLERİ

Emir

Barbaros

Eray

Serhat

Özgül

Tanya

Furkan

Ebru

Ayyüce

Sefa

Uğur

Esra

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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