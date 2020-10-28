MasterChef nerede çekildi? 29 Ekim MasterChef Çanakkale'de nerede çekildi?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu yarışma devam ediyor. İlk 12 yarışmacının kaldığı programda takımlar dokunulmazlığı alabilmek için mücadele edecek. MasterChef'te dokunulmazlık oyunlarının biri dışarıda oynanıyor. MasterChef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu hafta Çanakkale'de çekim yaptı. Peki, 29 Ekim MasterChef Çanakkale'de nerede çekildi?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

29 Ekim MasterChef çekimleri Çanakkale'de gerçekleşti. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı topraklarda yapılan çekimlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da katıldı.



MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giden ismi Kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Haftanın ikinci eleme potasına giden ismi ise Serhat Doğramacı oldu.

MASTERCHEF İLK 12 İSİMLERİ

Emir

Barbaros

Eray

Serhat

Özgül

Tanya

Furkan

Ebru

Ayyüce

Sefa

Uğur

Esra