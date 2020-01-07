MasterChef Murat Boz'a yaradı! 3 milyonluk reklam anlaşması

Geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmasına katılarak eğlenceli görüntülerle ekranlarda yer alan Murat Boz, 2020'nin en kazançlı anlaşmalarından birine imza attı. Boz, senaryosu espri ve sürprizlerle dolu bir reklam filmi için anlaşma sağladı. Popçu, yeni anlaşmasının imzasını önümüzdeki günlerde atacak ve kamera karşısına geçecek.

Öte yandan şarkıcı, 2017’de bir gazlı içecek markasıyla 1 milyon 250 bin TL’ye, 2018’de bir tekstil markasıyla 2 milyon TL’ye anlaşmıştı.