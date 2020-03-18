MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan önemli tüyolar

MasterChef Mehmet Yalçınkaya, koronavirüs salgınına ilişkin yemek yaparken alınacak önlemleri sıraladı.

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebzeleri yıkama yaparken 2 litre suya bir çay kaşığı karbonat ilave ederek hem mikropların kırıldığını, uzun süre bekleyerek yumuşamış olan sebzeler diri hale geldiğini göreceksiniz. Kelle paça pahalı, bunun yerine kemikleri alın ve ortadan ikiye kırın. Bir gece suda bekletin, kemikleri kaynatınız. Ara sıra köpüğünü alın. İliklerini çıkarın, tuz ilave edin ve bol sirke sarımsak ile için" dedi.

"UZUN SÜRE SAKLAYACAĞINIZ ÜRÜN SAKLAMA ŞEKLİ..."

Yalçınkaya, bazı ürünlerin saklama şekli ile ilgili de bilgi vererek, "Uzun süre saklayacağınız ürün saklama şekli; ekmek ,sebze ,meyve dilimlenerek,yağlı kağıt üzerine diziniz. 60 derece ısıya getirerek kurutunuz. Bu şekilde saklayınız. Uzun süre et suyu saklamak isterseniz kemikleri bir gece suda bekletip iyice yıkayın. Fırında 200 derecede mühürleyin sonra su yoğunlşıncaya kadar kaynatın. Soğutun, kilitli poşetlere bölerek derin dondurucuda saklayın" ifadelerini kullandı.

