MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yla aynı projede

Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi de var.

Son olarak Mehmet Şef'in sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunan baba-kız aynı projede yer alacaklarını duyurdu. İkilinin takipçileri bu haber karşısında heyecanlandı.