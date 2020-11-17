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  • MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yla aynı projede
17 Kasım 2020 Salı 17:15 | Son Güncelleme:

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yla aynı projede

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yla aynı projede

MasterChef'in ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude Yalçınkaya ile sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. İkilinin aynı projede yer alacağı öne sürüldü.

Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi de var.

Son olarak Mehmet Şef'in sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunan baba-kız aynı projede yer alacaklarını duyurdu. İkilinin takipçileri bu haber karşısında heyecanlandı.

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