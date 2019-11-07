MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında?

MasterChef’in jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya yani ‘Mehmet Şef’in kaç yaşında ve nereli olduğu yarışmayı yakından takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programının önemli isimlerinden olan Mehmet Yalçınkaya sert ve kararlı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacıları zorlayan ve onlara birçok şey öğreten Mehmet Şef’in hayatı da merak ediliyor ve aratılıyor. Peki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef nereli? İşte cevabı…

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.