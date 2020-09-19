TV8'in reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonunda da büyük yankı uyandırmayı başardı. Yorumları ile dikkatleri üzerine çeken MasterChef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı. Mehmet Şefi bu kez gündeme taşıyan ise güzelliği ile dikkat çeken kızı Sude oldu...

Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından şaşırtan bir sürpriz yaptı. Mehmet Şef'i kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliğiyle de sosyal medyada olay oldu. Sivri dilli üslubuyla yarışmacıların korktuğu isim olarak algılanan Mehmet Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu bulunuyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.