MasterChef Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya aşkını ilan etti

MasterChef yarışmasıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da araştırılıyor.

Mehmet Yalçınkaya, 17 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sude Yalçınkaya'nın özel hayatı ise merak ediliyor. Son olarak genç ismin sevgilisinin, sosyal medya fenomeni Ömercan Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yalçınkaya, aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

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