19 Ekim 2020 Pazartesi 17:08 | Son Güncelleme:
MasterChef Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya aşkını ilan etti
MasterChef Türkiye'nin jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya araştırılıyor, hayatına dair bilinmeyenler merak ediliyor. Instagram'da mavi tık alınca dikkatleri bir anda üzerine çeken genç ismin sevgilisi de fenomen çıktı.
MasterChef yarışmasıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da araştırılıyor.
Mehmet Yalçınkaya, 17 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sude Yalçınkaya'nın özel hayatı ise merak ediliyor. Son olarak genç ismin sevgilisinin, sosyal medya fenomeni Ömercan Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yalçınkaya, aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
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