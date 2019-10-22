Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli? Masterchef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında?

Masterchef Mehmet Şefin kim olduğu merak ediliyor. Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli, kaç yaşında? TV 8’de yayınlanan yarışma haftanın belli günleri ekrana geliyor. Yarışmada Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna buluşuyor. Net yorumları ve sert tavrı ile dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya’nın açıklamaları yarışmacılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Mehmet Yalçınkaya ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir.

2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.