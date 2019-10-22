Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8391
  • 6,5
  • 279.083
  • 97908.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli? Masterchef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında?

Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli? Masterchef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında?

Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli" Masterchef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında"

“Masterchef Mehmet Şef kimdir?” sorusu araştırılıyor. Masterchef Mehmet Yalçınkaya nereli? TV 8’de yayınlanan yarışmada her hafta büyük bir heyecan yaşanıyor. Jüri de yer alan isimler merak ediliyor. Net yorumları ve sert tavrı ile dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

Masterchef Mehmet Şefin kim olduğu merak ediliyor. Masterchef Mehmet Şef kimdir, nereli, kaç yaşında? TV 8’de yayınlanan yarışma haftanın belli günleri ekrana geliyor. Yarışmada Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna buluşuyor. Net yorumları ve sert tavrı ile dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya’nın açıklamaları yarışmacılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Mehmet Yalçınkaya ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir.

2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programına konuk olduğu sırada O Ses Türkiye´nin perde arkasında yaşan

Acun´a Attığı Mesaj Sonrası Şeyma Subaşı´ndan İlk Açıklama Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte son 30 yılda Türkiye'de en çok izlenen 50 film

Yıllar sonra duvarı yıkıp çıkarmaya karar verdi! Bakın içinden ne çıktı