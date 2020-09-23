MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 23 Eylül MasterClass ödülünün sahibi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bir MasterClass oyunu ile yarışmacıları zorladı. Yarışmanın 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet, Somer ve Danilo Şef yarışmacılara MasterClass verdi. Büyük ödülün sahibi olmak için şeflerin anlattığı teknikleri pür dikkat dinleyen yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ter döktü. Peki, 23 Eylül MasterChef MasterClass kim kazandı?



23 EYLÜL MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de şefler tarafından verilen MasterClass’la yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Yeni tekniklerin öğretildiği dersler yarışmacıların gelişiminde önemli rol oynuyor. Yarışmanın 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef yeni bir MasterClass verdi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.