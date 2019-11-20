Masterchef Kıvanç Ermiş'e Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef bu hafta da çok ses getirdi. Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım yarışmacıları da eleme adayı olmamak için mücadele etti. AnkaMall AVM'de yemek pişiren yarışmacılar bu hafta zorlu anlar yaşadı. Takımlar tantuni, mini hamburger, goralı ve krepten oluşan yemeklerin yapımında zamanla yarıştılar.

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sürenin sonunda yemekler izleyiciler tarafından denendi ve oylandı. Büyük mücadele sonrasında şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Batuhan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Böylece Alican kaptan olduğu ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde stüdyodaki çekimlerde takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Danilo Şef'in tarif ettiği zor bir tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Şeflerin tadımları sonrasında tatlıyı en iyi yapan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında ise bir tartışma yaşandı. Birbirlerini sevmeyen ikili arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu.

'SAYGISIZ SENSİN!'

Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, şarkıcıyı çok kızdırdı. Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.