MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! MasterChef'te kim elendi?

MasterChef’te kim elendi? Sorusu araştırılıyor. MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? TV 8’in sevilen yarışmasında final için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelerin ardından kimin şampiyon olacağı merak konusu. MasterChef Türkiye’de eleme adayı artık belirlenmiyor. Yarı finale kalan Güzide, Cemre ve Alican dün akşam final için yarıştılar.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasında gerçekleştirilen mücadelelerin ardından Güzide yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF’TE FİNALE KİM KALDI?

Finale adını yazdıran isimler Cemre ve Alican oldu. Bu akşam canlı yayında 2019 MasterChef Türkiye’nin kazanan ismi belli olacak.

MASTERCHEF'TE FİNAL ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef'te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.