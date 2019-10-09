MasterChef kim elendi, eleme adayları kimler? 9 Ekim MasterChef Türkiye son bölüm izleme linki

Masterchef son bölüm izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. MasterChef kim elendi? TV 8’de yayınlanan yarışma her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. Salı ve Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık yarışının ardından bir isim yarışmaya devam ediyor. Bu hafta takım kaptanları Cemre ve Eda oldu. Yarışmacılar arasından en iyi aşureyi yapan Eda dokunulmazlığı aldı ve potaya Açelya’yı koydu. Oylama sonucunda ise en çok oyu alan isim Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı Cemre, kırmızı takımın kaptanı Eda idi. Oynanan dokunulmazlık oyununun kırmızı takım kaybetti ve bireysel dokunulmazlık için yarış başladı.

Bireysel dokunulmazlıkta yarışmacılar belirlenen sürede aşure yapmaya çalıştılar.

Yarışmacılar arasından en iyi aşureyi yapan Eda dokunulmazlığı aldı ve potaya Açelya’yı koydu.

Oylama sonucunda ise en çok oyu alan isim Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Bu akşam iki takım yeni bir dokunulmazlık oyunu oynayacak, kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasında yer alacak. Ardından 4 yarışmacı elenmemek için rekabet edecek