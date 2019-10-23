Masterchef kim elendi, eleme adayları kimler? 23 Ekim Masterchef son bölüm izleme linki

MasterChef’te kimin elendiği araştırılan konular arasında bulunuyoır. TV 8’in sevilen yarışmasında heyecan dur durak bilmiyor. İzleyiciler her hafta yarışmayı büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Salı ve Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık yarışının ardından bir isim yarışmaya devam ediyor. Bu hafta takım kaptanları MasterChef'te elenen isim belli oldu. İki isim takımları kurduktan sonra oynanan ilk yarışı kırmızı takım kazandı. 22 Ekim’de dokunulmazlık oyununda ise mavi takım galip geldi. İlk eleme adayları Faruk Batuhan ve Alican’ın olmasının ardından sıra ikinci dokunulmazlıkta.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’in 34. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için makarna ve deniz ürünleri yaptılar. Yarışmanın 10. dakikasında tezgahların değişmesi ise planları altüst etti. Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Mustafa, Eda ve Batuhan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı 3 tabak olarak seçildi. Sona Mustafa ve Batuhan kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Mustafa kazandı.

22 Ekim’de Faruk Batuhan ve Alican eleme adayları oldular.

23 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu oyunun ardından iki kişi daha potaya girecek ve son yarışın ardından elenen isim belli olacak.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.