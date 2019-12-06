Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7905
  • 6,4005
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef kim elendi? 6 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?

MasterChef kim elendi? 6 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?

MasterChef kim elendi" 6 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu"

MasterChef’te kim elendi? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynanıyor. Yarışmacılardan Yasin ve Cemre eleme potasında yer alırken diğer isim dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyununda menüde Çin mutfağında yemekler var. Peki, MasterChef’te elenen isim belli oldu mu? İşte yanıtı…

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye’nin  6 Aralık Cuma günü yayınlanan 62. bölümünde eleme oyunu oynanıyor. Yarışmayı yayından takip eden bireyler de ‘MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Yasin ve Cemre eleme potasında yer alıyor ve 3. eleme adayı dokunulmazlık oyununda sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyununda menüde Çin mutfağından yemekler yer alıyor. MasterChef’te bu hafta kim elendi? sorusunun cevabı haberimizde

6 ARALIK MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 

MasterChef’te eleme heyecanı yaşanıyor. Sevilen yarışmanın 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Eleme potasında Yasin ve Cemre yer alırken 3. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak. Yarışma şu anda oynanıyor

MASTERCHEF CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te bu hafta eleme oyununda Yasin, Cemre ve dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya gönderilecek 3. kişi mücadele edecek.

 


Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan et döner kimi yerlerde 100 gramı 8 ile 10 lira aras

Prof. Dr. Canan Karatay: ´Tavuk Döner Olan Büfelerin Önünden Geçerken Bile Midem Bulanıyor´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Muğla'da satışa çıkarıldı! Bir kase çorbası 350 dolar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları