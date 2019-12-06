MasterChef kim elendi? 6 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?
MasterChef’te kim elendi? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynanıyor. Yarışmacılardan Yasin ve Cemre eleme potasında yer alırken diğer isim dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyununda menüde Çin mutfağında yemekler var. Peki, MasterChef’te elenen isim belli oldu mu? İşte yanıtı…
MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye’nin 6 Aralık Cuma günü yayınlanan 62. bölümünde eleme oyunu oynanıyor. Yarışmayı yayından takip eden bireyler de ‘MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Yasin ve Cemre eleme potasında yer alıyor ve 3. eleme adayı dokunulmazlık oyununda sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyununda menüde Çin mutfağından yemekler yer alıyor. MasterChef’te bu hafta kim elendi? sorusunun cevabı haberimizde
6 ARALIK MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
MasterChef’te eleme heyecanı yaşanıyor. Sevilen yarışmanın 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Eleme potasında Yasin ve Cemre yer alırken 3. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak. Yarışma şu anda oynanıyor
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef’te bu hafta eleme oyununda Yasin, Cemre ve dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya gönderilecek 3. kişi mücadele edecek.