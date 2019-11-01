MasterChef'te kim elendi? 31 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte elenen isim...

MasterChef’te eleme heyecanı! MasterChef kim elendi? sorusu yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Tv8’in sevilen yarışma programında nefesler tutuldu. Normalde Çarşamba günü yapılması gereken eleme bu hafta 31 Ekim Perşembe günü yapılıyor. Eleme potasında Suna, Eda, Murat, Ekin, Alican ve Rıfat yer alıyor. Yarışmacılar elenmemek en iyi içli köfteyi yapmaya çalışacaklar. Peki, 31 Ekim MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu? İşte cevabı…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, VEDA ETTİ?

MasterChef’in 31 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Suna, Eda, Rıfat, Murat, Alican ve Ekin elenmemek için kıyasıya mücadele verdiler. Alican en iyi yemeği yapan kişi oldu ve elenmekten kurtuldu. Daha sonra sırasıyla Suna, Eda ve Ekin şefler tarafından tebrik edildi ve yerlerine uğurlandı. Finale Murat ve Rıfat kaldı. Somer Şef Murat'ın elendiğini duyurdu. Murat MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu. Şefler Murat'a onun ne kadar ahlaklı, sağlam duruşlu birisi olduğunu söylediler. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Murat göz yaşlarına hakim olamadı ve: "Sanki bir rüyaydı. Uykudan uyandım. Aile gibiydik. Yarışmadan gittiğime üzülmüyorum ama arkadaşlarıma ve size veda ettiğim için üzülüyorum. Burası ikinci bir ailem oldu. Duyguların üst seviyede olduğu bir andayım şu anda. Bize her yer Trabzon" sözleriyle yarışmaya veda etti.

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 30 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde iki takım da dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Yarışmacıların gözleri bağlandı ve kime ait olduklarını bilmedikleri tabakları tadıp oylama yapmaları istendi. Günün sonunda iki takımda eşit oya sahip oldu ve son karar yine şeflere düştü. Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.