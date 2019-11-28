Masterchef kim elendi? 28 Kasım Masterchef'te eleme ne zaman, bugün yok mu?
MaterChef’te kimin eleneceği merak ediliyor. Masterchef’te eleme ne zaman, hangi gün? TV 8’de yayınlanan yarışmada her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmada salı ve çarşamba akşamları dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oluyor. Bu hafta kıran kırana yaşanan mücadelenin ardından eleme potasında Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç bulunuyor.
“Masterchef’te kim elendi?” sorusu araştırılıyor. Masterchef’te eleme ne zaman, bu akşam yok mu? TV 8’de yayınlanan yarışma izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jürisi olduğu yarışmada salı ve çarşamba akşamları dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oluyor. MasterChef elem akşamı çarşamba gününden perşembe gününe alınmıştı. Son açıklamada eleme günü değişti.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef’te kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışmada salı ve çarşamba akşamları dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oluyor.
Bu hafta Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç eleme potasında bulunuyorlar.
MASTERCHEF’TE ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?
MasterChef elem akşamı çarşamba gününden perşembe gününe alınmıştı. Yayınlanan fragmanda elemenin artık cuma akşamı yapılacağı duyuruldu.