Masterchef kim elendi? 28 Kasım Masterchef'te eleme ne zaman, bugün yok mu?

“Masterchef’te kim elendi?” sorusu araştırılıyor. Masterchef’te eleme ne zaman, bu akşam yok mu? TV 8’de yayınlanan yarışma izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jürisi olduğu yarışmada salı ve çarşamba akşamları dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oluyor. MasterChef elem akşamı çarşamba gününden perşembe gününe alınmıştı. Son açıklamada eleme günü değişti.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışmada salı ve çarşamba akşamları dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oluyor.

Bu hafta Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç eleme potasında bulunuyorlar.

MASTERCHEF’TE ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MasterChef elem akşamı çarşamba gününden perşembe gününe alınmıştı. Yayınlanan fragmanda elemenin artık cuma akşamı yapılacağı duyuruldu.