MasterChef kim elendi? 14 Kasım MasterChef canlı izleme linki!
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te eleme heyecanı yarışmayı izleyenleri sardı! MasterChef kim elendi? sorusu yarışmayı yakından takip edenler tarafından aratılıyor. Yarışmanın 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan son bölümünde yarışmacılar elenmemek için ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Eleme potasında Yasin, Mustafa, Ekin ve Alican vardı. Peki, MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu? İşte cevabı…
MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu? yoğun bir şekilde aratılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan 48. bölümünde eleme oyunu oynandı. Yarışmacılardan Alican, Yasin, Ekin ve Mustafa eleme potasında olan isimlerdi. Elenmemek için kıran kırana mücadele eden yarışmacılardan bir tanesi yarışmaya veda ediyor… Peki, 14 Kasım MasterChef kim elendi? Kim gitti? İşte yanıtı…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef’in 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Ekin, Mustafa, Alican ve Yasin eleme potasında yarışıyorlar. Yarışma şu an devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 47. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan ikişer kişinin dışarda olacağını söyledi. Şefler yarışmacılardan Türk Tatlılar yapmalarını istediler. Menüde Revani, Fındıklı Şekerpare, Tulumba Tatlısı, Fıstıklı Kadayıf, Cevizli Ev Baklavası vardı. Daha sonra dışarı çıkan yarışmacılar gözleri bağlı bir şekilde stüdyoya getirilerek tadım yaptırıldı. Kör tadım yapan yarışmacılar yedikleri tatlılar için puanlama yaptılar. Oylama eşit olduğu için son söz yine şeflere kaldı. Günün sonunda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.