MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışama programı MasterChef Türkiye’de yeni bir haftaya başlandı. Birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı yarışmanın 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde MasterChef kaptanları ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Günün menüsünde mantı vardı. Bireysel performansın ön plana çıktığı oyunda yarışmacılar üst düzey performans gösterdi. Peki, 16 Kasım MasterChef kaptanları ve takımları nasıl oldu?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme oyunu sonrası yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazananın mavi takım kaptanı olacağı oyunda yarışmacılar bireysel yarıştı. Şefler yarışmacılardan Türk mutfağının önemli bir lezzeti olan Mantı yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

Haftanın takımları henüz belli olmadı. Kırmızı takım ve mavi takım kaptanı belli olduktan sonra takımlar da netleşecek.