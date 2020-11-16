MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kim oldu?
MasterChef kaptanları ve bu haftanın takımları oynanan kaptanlık oyunu sonrasında belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada yeni bir haftaya başlandı. Haftanın ilk bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi verdi. Mavi takımın kaptanı olabilmek için en iyi tabağı yapmaya çalışan yarışmacılar şefleri etkilemeye çalıştı. Peki, 16 Kasım MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef kaptanları belli oldu mu?
Tv8 ekranlarının sevilen yarışama programı MasterChef Türkiye’de yeni bir haftaya başlandı. Birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı yarışmanın 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde MasterChef kaptanları ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Günün menüsünde mantı vardı. Bireysel performansın ön plana çıktığı oyunda yarışmacılar üst düzey performans gösterdi. Peki, 16 Kasım MasterChef kaptanları ve takımları nasıl oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme oyunu sonrası yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazananın mavi takım kaptanı olacağı oyunda yarışmacılar bireysel yarıştı. Şefler yarışmacılardan Türk mutfağının önemli bir lezzeti olan Mantı yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
Haftanın takımları henüz belli olmadı. Kırmızı takım ve mavi takım kaptanı belli olduktan sonra takımlar da netleşecek.