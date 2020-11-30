MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kaptanları belli oldu mu?

MasterChef kaptanları oynanan kaptanlık oyunu sonrası belli oluyor. Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye’de yeni bir haftaya başlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın kaptanlarını ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için bireysel performans gösterdi. 30 Kasım MasterChef kaptanları ve takımları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 30 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yeni bir haftaya başlanan yarışmada oynanan kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Şeflerin yarışmacılardan istediği tarif Profiterol oldu. Yarışmacılar en lezzetli Profiterolü yapıp şefleri etkilemek için üst düzey performans gösterdi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.