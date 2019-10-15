MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programında yarışmacılar kaptanlık için performanslarını sergilediler. Daha sonra ise seçilen kaptanlar kendi takımlarını kurdu. Yarışmacılardan verilen malzemeler doğrultusunda kendi istedikleri yemeklerini yapmaları istendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 14 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde yarıştılar. Adaylara verilen malzemelerden 5 tanesini kullanarak istedikleri yemeği yapma hakkı tanıdılar. Kaptanlık adayları olarak F.Batuhan, Ekin ve Suna son 3’e kaldı. Suna en lezzetli yemeği yaparak birinci oldu ve kaptan olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar ödül oyununda pasta yaptılar. Ödül oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanlık oyununu Suna kazandığı için Mavi takımın kaptanı Suna oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak Ekin’i seçti. Daha sonra iki kaptan yarışmacılar arasında seçme yaparak kendi takımlarını kurdu.

Mavi Takım kaptanı Suna: Güzide, Eda, Batuhan, Yasin, Yekaterina, Mustafa

Kırmızı Takım kaptanı Ekin: Cemre, Açelya, Kıvanç, Rıfat, F.Batuhan, Alican

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.