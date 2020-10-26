  • $8,0853
  • 9,5568
  • 494.233
  • 1144.45
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 26 Ekim yeni kaptanlar kim oldu?
26 Ekim 2020 Pazartesi 20:26 | Son Güncelleme:

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 26 Ekim yeni kaptanlar kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı" MasterChef 26 Ekim yeni kaptanlar kim oldu"

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün akşam Berker'in elenmesinin ardından 86. yeni bölümde takımların nasıl olacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi Kayseri yağlamasını yapmak için ter dökecekler.

MasterChef Türkiye'de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet artarak devam ediyor. Berker'in elenmesi sonrasında kalan 12 yarışmacı, MasterChef 86. bölümde kaptanlık oyunu için ter dökecek. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 26 Ekim 86. bölüm kaptanı kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.  

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 26 Ekim 86. bölüm kaptanı bugün oynanacak olan oyununun ardından belli olacak. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi Kayseri yağlamasını yapmak zorunda.

Mehmet şefin Serhat, Barbaros ve Eray üçlüsü için yufka çevirme yarışması yapması dikkat çekti. Yine Mehmet şefin Eray'a "Benim tahtı sallarsın" sözleri MasterChef Türkiye 86. bölüm tanıtımında dikkat çeken sahneler oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

MasterChef Türkiye'de 11. hafta mavi takım kaptanı belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp'ta sessiz dönem başladı

Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.