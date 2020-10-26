MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 26 Ekim yeni kaptanlar kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet artarak devam ediyor. Berker'in elenmesi sonrasında kalan 12 yarışmacı, MasterChef 86. bölümde kaptanlık oyunu için ter dökecek. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 26 Ekim 86. bölüm kaptanı kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 26 Ekim 86. bölüm kaptanı bugün oynanacak olan oyununun ardından belli olacak. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi Kayseri yağlamasını yapmak zorunda.

Mehmet şefin Serhat, Barbaros ve Eray üçlüsü için yufka çevirme yarışması yapması dikkat çekti. Yine Mehmet şefin Eray'a "Benim tahtı sallarsın" sözleri MasterChef Türkiye 86. bölüm tanıtımında dikkat çeken sahneler oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

MasterChef Türkiye'de 11. hafta mavi takım kaptanı belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.