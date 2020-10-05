MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef kaptanları ve takımları nasıl oldu?

Ekranların mücadeleci yarışma programı MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında yeni sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden yetenekli ve iddialı isimlerin mücadele ettiği yarışmada yarışmacılar finale kalabilmek için hünerlerini sergiliyor. MasterChef’in 5 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlarını ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyununda yaşandı. Bireysel performanslarıyla mavi takımın kaptanı olmaya çalışan yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Menünün ana temasında ton balığı vardı. Şefler yarışmacılardan ton balığını ana malzeme yaparak yaratıcılıkları ile yapabilecekleri bir tabak istediler. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLDU?

Takımlar kaptanlar belli olduktan sonra belli olacak.