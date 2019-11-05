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  3. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu!

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu!

MasterChef ödül oyununu kim kazandı" 4 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu!

MasterChef’in 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele verdiller. Bunun ardından yarışmanın takipçileri ‘MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?’ sorusunu aratmaya başladı. Tv8’in sevilen yarışma programında heyecan her geçen gün artıyor. Son bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için çiğ köfte yaptılar. Peki, 4 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmayı seven bireyler tarafından aratılmaya başaladı. MasterChef Türkiye’nin 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele ettiler. Yarışmacılar kaptanlık oyununda en güzel çiğ köfteyi yapmak için mücadele sergilediler. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 40. bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi verdiler. En güzel çiğ köfteyi yapmak için büyük çekişmenin yaşandığı bölümde finale Mustafa ve Cemre kaldı. Kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

Kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve kırmızı takımın kaptanı olarak Eda'yı seçti. Cemre ve Eda sırayla takım arkadaşlarını belirlediler. Günün sonunda:

Mavi takım: Kaptan Cemre, Suna, Alican, Yasin, Kıvanç, Mustafa

Kırmızı takım: Kaptan Eda, Ekin, Batuhan, Rıfat, Güzide

4 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 41. bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Günün menüsü Lübnan mutfağıydı. Şefler tadımın ardından hangi takımın kazandığına karar verdiler. Günün sonunda ödül oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’in 31 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Suna, Eda, Rıfat, Murat, Alican ve Ekin elenmemek için kıyasıya mücadele verdiler. Alican en iyi yemeği yapan kişi oldu ve elenmekten kurtuldu. Daha sonra sırasıyla Suna, Eda ve Ekin şefler tarafından tebrik edildi ve yerlerine uğurlandı. Finale Murat ve Rıfat kaldı. Somer Şef Murat'ın elendiğini duyurdu. Murat MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu. Şefler Murat'a onun ne kadar ahlaklı, sağlam duruşlu birisi olduğunu söylediler. 

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