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  3. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef takımları nasıl oldu?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:12 | Son Güncelleme:

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef takımları nasıl oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı" 31 Ağustos MasterChef takımları nasıl oldu"

MasterChef kaptanlık oyunu 31 Ağustos Pazartesi akşamına damgasını vurdu. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye eleme oyunundan sonra yayınlanan bölümüyle yeni bir haftaya başladı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Şefler yarışmacılardan dondurma kullanarak yapabilecekleri bir lezzet sunmasını istediler. Peki, 31 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Tv8’in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bir haftaya başladı. Yeni haftada mavi takım ve kırmızı takım kaptanını ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Herkesin bireysel olarak mücadele ettiği kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan dondurmanın ana malzeme olduğu bir tarif yapmalarını istedi. Peki, MasterChef’te kaptanlığı kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef kırmızı takım kaptanı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Mavi takımın kaptanı olabilmek için mücadele eden yarışmacılar bireysel performanslarını sergilediler. Şefler yarışmacılardan dondurmayı ana malzeme olarak kullanabilecekleri bir lezzet yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MasterChef’te bu haftanın takımları henüz belli olmadı. Mavi takımın kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takımın kaptanını seçecek ve sırayla bir isim söyleyerek takımları oluşturacaklar.

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