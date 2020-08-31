MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef takımları nasıl oldu?

Tv8’in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bir haftaya başladı. Yeni haftada mavi takım ve kırmızı takım kaptanını ve takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Herkesin bireysel olarak mücadele ettiği kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan dondurmanın ana malzeme olduğu bir tarif yapmalarını istedi. Peki, MasterChef’te kaptanlığı kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef kırmızı takım kaptanı ve mavi takım kaptanı kim oldu?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Mavi takımın kaptanı olabilmek için mücadele eden yarışmacılar bireysel performanslarını sergilediler. Şefler yarışmacılardan dondurmayı ana malzeme olarak kullanabilecekleri bir lezzet yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MasterChef’te bu haftanın takımları henüz belli olmadı. Mavi takımın kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takımın kaptanını seçecek ve sırayla bir isim söyleyerek takımları oluşturacaklar.