MasterChef'te mavi takımın ve kırmızı takımın kaptanı belli oldu! 28 Eylül MasterChef kaptanları kim oldu, takımlar nasıl oldu?

Yeni bir haftaya başlanan MasterChef Türkiye’de kaptanlık mücadelesi yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği yarışmada mavi takımın ve kırmızı takımın kaptanını belirmek üzere kıyasıya rekabet hakim oldu. Şefler yarışmacılardan Lahmacun yapmasını istediler. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?



MASTERCHEF KAPTANLARI BELLİ OLDU!

Eleme oyunundan sonra yeni bir haftaya başlanan MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar bireysel performanslarını göstererek mavi takımın kaptanı olmaya çalıştı. Çekişmeli dakikaların yaşandığı oyunda şefler yarışmacılardan Lahmacun yapmasını istedi. Şefler tadımı yaptıktan sonra kazanan ismi açıkladı. MasterChef kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takımın kaptanı olan isim Serhat oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

Kaptanlığı kazanan Serhat'tan kırmızı takımın kaptanını belirlemesi istendi. Serhat kırmızı takımın kaptanlığına Barbaros'u seçti. Böylece bu hafta mavi takımın kaptanı Serhat ile kırmızı takımın kaptanı Barbaros mücadele edecek. Serhat ve Barbaros sırayla bir isim söyleyerek takımları oluşturdular. Serhat takımına Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül ve Didem' i aldı. Barbaros ise Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru ve Walison'u seçti. Ve böylece haftanın takımları şöyle oldu:

Mavi takım: Kaptan Serhat , Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül ve Didem

Kırmızı takım: Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru ve Walison

